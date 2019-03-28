«Монако» не планирует приглашать МоуриньюСпорт-Экспресс 04:24

Руководство "Монако" не планирует увольнять Леонарду Жардима и приглашать на его место португальского тренера Жозе Моуринью.

Политика Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Происшествия Суд арестовал первых задержанных в Крыму сторонников террористов Накануне ФСБ России сообщила о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

Технологии «Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Армия и оружие ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Политика В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас.

Происшествия Экстренно госпитализирован Николай Добронравов Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает "Рен ТВ".

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Футбол «Спартак» планирует построить новый спорткомплекс По словам Измайлова, клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, которая была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Общество ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.

Шоу-бизнес Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников 39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Экономика В России резко выросли цены на авиабилеты С начала 2019 года авиабилеты в эконом-классе подорожали на 7,5%, цитирует «Коммерсантъ» письмо Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову.

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Политика Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.