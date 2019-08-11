Футбол
«Монако» нашел замену Фалькао в чемпионате ИспанииМатч ТВ 06:55
«Монако» может заменить нападающего Радамеля Фалькао форвардом «Севильи» Виссамом Бен-Йеддерой. Монегасский клуб предлагает за 28-летнего француза 20 миллионов евро и португальца Рони Лопеша. Фалькао с большой долей вероятности скоро покинет «Монако».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
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