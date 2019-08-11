Футбол

«Монако» нашел замену Фалькао в чемпионате ИспанииМатч ТВ 06:55

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«Монако» может заменить нападающего Радамеля Фалькао форвардом «Севильи» Виссамом Бен-Йеддерой. Монегасский клуб предлагает за 28-летнего француза 20 миллионов евро и португальца Рони Лопеша. Фалькао с большой долей вероятности скоро покинет «Монако».
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«Монако» предлагает «Севилье» 20 млн евро и Лопеша за трансфер Бен-Йеддера

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«Монако» нашел замену Фалькао в чемпионате Испании

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