Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника. Им стал Франк Пасси — 52-летний тренер, который работал в "Марселе" и "Лилле", а будучи игроком, выступал как раз за "Монако".

Life.ru 06:24