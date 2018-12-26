Футбол
«Монако» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Мусой Дембеле. Монегаски попробуют приобрести 31-летнего бельгийца уже в январское трансферное окно, сообщает Le 10 Sport. «Тоттенхэм» готов продать Дембеле, так как летом 2019 года он станет свободным агентом.
Sport24.ru03:13
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Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
После убийства четырех человек в Ульяновске возбудили дело
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 02:57
Политика
Кремль ответил на новые предложения по Конституции
В Кремле «пока какой-то позиции нет» по переосмыслению российской Конституции на предмет эффективности ряда норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска
Трое сирийских военнослужащих пострадали в результате обстрела пригородных территорий Дамаска израильскими ВВС.
Обновлено в 02:36
Финансы
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
Европейская валюта расчетами на "завтра" стоила 79,03 рубля на 12.17 мск, доллар - 69,35 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:32
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Политика
Кремль рассказал о «клубках противоречий» в отношениях с Белоруссией
Обновлено в 05:05
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 05:02
Транспорт
В Москве удвоят штраф за неоплату парковки
Обновлено в 03:44
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Кремль не исключил участия Путина в Давосском форуме
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Обновлено в 05:17
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Обновлено в 00:30
Экономика
Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году
По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Песков прокомментировал отставку Албина
Пресс-секретаря Владимира Путина попросили прокомментировать громкую отставку вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.
Обновлено в 05:05
Футбол
ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма
Международная федерация футбола начала расследование в отношении Российского футбольного союза в связи с участием отечественных клубов в турнирах на территории Крыма.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов
В Пекинском транспортном университете, расположенном в районе Хайдянь, произошел взрыв в лаборатории, погибли трое студентов.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам по делу о вымогательстве
Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.
Обновлено в 05:06
Спорт
Гербулова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Красноярская биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на российских соревнованиях "Ижевская винтовка", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:15
Политика
На Украине заканчивается военное положение
Обновлено в 00:57
Политика
На Украине второй раз не смогли продать российское судно «Норд»
На Украине второй раз не состоялись торги по продаже арестованного российского судна «Норд», следует из сообщения украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ).
Обновлено в 04:09
Политика
Патриарх Кирилл призвал к молитве за каноническую церковь на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего Церковного совета в среду призвал всех верующих молиться за каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева
Обновлено в 01:00
Политика
В Нижнем Новгороде украинского шпиона приговорили к восьми годам тюрьмы
Нижегородский областной суд приговорил гражданина Украины, адвоката Игоря Кияшко к восьми годам тюрьмы, сообщила 26 декабря газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 05:08
Политика
В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима
В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.
Обновлено в 02:48
Политика
Захарова призвала кураторов Украины урезонить правящий режим в Киеве
«Рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», — заявила Захарова.
Обновлено в 05:09
Политика
О чем договорились Путин и Лукашенко на встрече, рассказали в Кремле
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об основной причине дополнительной встречи президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено вчера в 07:35