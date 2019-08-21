По информации источника, монегаски уже начали переговоры с представителями «Лестера» по трансферу 31-летнего алжирского футболиста. Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон. В ближайшее время алжирский нападающий пройдёт медицинский осмотр в «Монако».

Армия и оружие В разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе, передает RT.

Культура Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Политика США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.

Происшествия Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Шоу-бизнес В Приморье погибла певица Олеся Яковлева Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.

Наука Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками Новое исследование ученых показало, что прогулка в парке или на природе доставляет человеку счастье в такой же степени, как и Рождество, а также другие праздники.

Экономика Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Авто Уникальный ГАЗ-2705 Кабриолет показали в Сети Дебют кабриолета на базе ГАЗ-2705 состоялся в 2005 году в раках автомобильной выставке «Мотор Шоу».

Религия Поклонская рассказала об исцелении святым во сне Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.

Политика Трамп призвал Apple уйти из Китая Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.

Кино Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино» Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Здоровье Растет количество зараженных лихорадкой денге на Филиппинах В начале августа была установлена «национальная эпидемия». Сейчас же показатели количества зараженных и погибших значительно увеличились.

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.

Политика Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.

Политика В Москве покажут главную архивную тайну XX века Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.