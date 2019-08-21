Футбол
«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» СлиманиЧемпионат 16:03
По информации источника, монегаски уже начали переговоры с представителями «Лестера» по трансферу 31-летнего алжирского футболиста. Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон. В ближайшее время алжирский нападающий пройдёт медицинский осмотр в «Монако».
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