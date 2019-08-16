Футбол
«Монако» начал переговоры по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 19:43
«Монако» начал переговоры с «Интером» по нападающему Мауро Икарди, сообщает Soccer Link. По информации источника, президент монегасков Олег Петров в открытую говорит с работниками клуба и игроками о возможности подписания 26-летнего аргентинца.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Театры
Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Футбол
Пилот «Аэробуса А-321» Дамир Юсупов оказался болельщиком «Спартака»
Пилот Дамир Юсупов, посадивший «Аэробус А-321» в кукурузное поле под подмосковным Жуковским, рассказал, что с детства болеет за московский «Спартак».
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира
В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Футбол
«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери
По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»)», — сообщили в компании.
Обновлено в 05:59
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина показала неузнаваемого отца
Со дня смерти известного артиста Евгения Осина прошел практически год, однако его дочь Агния, которая решила пойти по стопам отца, не забывает о нем. Недавно начинающая певица поделилась с поклонниками архивными снимками музыканта, на которых его трудно узнать из-за густой "растительности", покрывающей лицо.
Обновлено в 06:01
Футбол
Стала известна тяжесть повреждения форварда ЦСКА Сигурдссона
Стало известно, насколько тяжелое повреждение получил форвард ЦСКА Арнорд Сигурдссон в матче пятого тура Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:0), передает Sport24.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе познакомили детей
Актеры с наследниками отдыхают на Кипре Звезда российского театра и кино Максим Виторган отдыхает с семьей: дочерью Полиной и сыновьями Даниилом и Платоном, в Греции.
Обновлено в 07:28
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено вчера в 00:19
Происшествия
По факту танцев с автоматом на Кирова возбуждено уголовное дело
В Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ "Хулиганство" после перекрытия улицы Кирова и танцев с предметом, похожим на оружие.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Отказ Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму суд признал законным
Московский городской суд признал законным отказ политику Илье Яшину в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Ванеком
Ондржей Ванек покидает ФК «Уфа» По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт.
Обновлено в 07:23
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные утром 16 августа зафиксировали пуск двух снарядов со стороны Пхеньяна в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО «Кресты-2»
Проверка ФСИН выявила нарушения содержания осужденных в СИЗО "Кресты-2", в том числе избиения и вымогательства денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора службы Валерия Бояринева.
Обновлено в 08:14