Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в «Монако», сообщает RMC. Итальянцы рассчитывают продать его не меньше, чем за 20 миллионов евро.

«Монако» может приобрести у «Милана» Кессье

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