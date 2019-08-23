Футбол
«Монако» может приобрести у «Милана» КессьеСпорт-Экспресс 03:41
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в «Монако», сообщает RMC. Итальянцы рассчитывают продать его не меньше, чем за 20 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Спорт
Васнецова стала чемпионкой мира среди юниоров в суперспринте
Российская биатлонистка Валерия Васнецова стала чемпионкой мира среди юниоров в суперспринте.
Обновлено в 09:05
Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса
Обновлено в 06:00
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Севший на кукурузном поле аэробус A321 начали разрезать
Специалисты приступили к разрезанию корпуса Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 07:34
Общество
Росстат оценил возможности многодетных семей России
Свободно покупают еду, но сталкиваются при этом с финансовыми сложностями в приобретении одежды и оплаты ЖКХ примерно треть российских многодетных семей.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией
По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Новый Nissan R36 GT-R будет электрифицирован
Хироши Тамура, главный специалист по продуктам GT-R, на недавнем запуске в Австралии юбилейных версий моделей Nissan GT-R и 370Z сообщил в интервью Car Sales, что автопроизводитель все еще взвешивает свои возможности.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Суд отпустил «убийцу на Невском» под запрет определенных действий
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении Мурада Каграман оглы Касымова, устроившего смертельное ДТП на Невском проспекте 24 февраля 2019 года.
Обновлено в 08:55
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану
Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест для обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Авто
В Сети вспомнили невероятный венгерский родстер на базе ВАЗ-2101
Невероятный родстер Arsenal Roadster в стиле 1920—1930-х годов, базой для которого стала LADA 1200 (экспортный вариант ВАЗ-2101), был разработан в 1980 году конструктором Фредериком Банком Солствадкертом и выпускался в Венгрии.
Обновлено в 04:00