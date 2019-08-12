Футбол
«Монако» может перехватить Лосано у «Наполи»Sportbox.RU 15:30
«Монако» включается в борьбу за мексиканского полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Сообщается, что «Наполи», который также претендует на футболиста, не может договориться с игроком по вопросу имиджевых прав.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В РСТ сообщили о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры, но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — заявил он.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Политика
Турция ожидает от России поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:53
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Футбол
«Бавария» интересуется Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может переехать в Германию. Сообщается, что на 27-летнего бразильца претендует "Бавария".
Обновлено в 07:25
Политика
США ужесточили правила выдачи грин-карт
Американская администрация ужесточили выдачу грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Как гаджеты усилят человеческий интеллект
Примером устройства, способного усилить человеческий интеллект, можно считать беспроводные наушники-вкладыши, которые уже широко используются.
Обновлено в 17:59
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол
«Интер» может обменять Икарди на Джеко
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Обновлено в 16:40
Культура
В городах РФ откроют еще семь парков «Россия - моя история» до 2022 года
Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ.
Обновлено в 18:26
Авто
Обновленному Infiniti QX60 провели сразу два краш-теста
Обновлено в 14:15
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
Турецкий военный бежал из Турции в Грецию и попросил политическое убежище, сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.
Обновлено в 17:35
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Монако» объявил о переходе форварда «Эвертона» Оньекуру
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян
Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Космос
На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов
Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.
Обновлено в 18:02