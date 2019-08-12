Футбол

«Монако» может перехватить Лосано у «Наполи»Sportbox.RU 15:30

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«Монако» включается в борьбу за мексиканского полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Сообщается, что «Наполи», который также претендует на футболиста, не может договориться с игроком по вопросу имиджевых прав.
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«Монако» может перехватить Лосано у «Наполи»

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«Монако» может перехватить Лосано у «Наполи»

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