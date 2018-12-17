Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»Газета.Ru16:52
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Лиону" принесли голы Уссема Ауа, Набиля Фекира и Ферлана Менди.
Газета.Ru16:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Футбол
Месси забил 50-й гол в 2018 году
Обновлено в 21:12
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 3:1
Защитник Эрик Байи вышел на поле в матче с "Ливерпулем" вместо Криса Смоллинга: тот получил повреждение на разминке.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи
Обновлено в 16:25
Футбол
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» станет чемпионом
Бывший игрок команды "Зенит" Андрей Аршавин считает, что подопечные Сергея Семака станут чемпионами Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы
Как и в Лиге Европы, друг против друга не смогут сыграть клубы, выступавшие в одной группе, а также соперники из одной страны.
Обновлено в 16:08
Футбол
Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол
Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол
Гол Николя Пепе помог «Лиллю» обыграть «Ним» в матче Лиги 1
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лилль» победил «Ним» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Ниме на стадионе «де Костьерес».
Обновлено в 10:58
Футбол
Маурицио Сарри: «Могли обыграть „Брайтон“ гораздо спокойнее»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги матча с «Брайтоном» (2:1) в АПЛ.
Обновлено в 19:18
Футбол
«Фейеноорд» дома проиграл «Фортуне»
"Фейеноорд" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Голландии проиграл "Фортуне" (0:2).
Обновлено в 12:47
Футбол
Гендиректор «Анжи»: «Долг клуба понизился до 220 миллионов рублей»
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб все еще испытывает финансовые затруднения, несмотря на помощь от РПЛ.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана
На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 15:59
Футбол
Полузащитник «Ростова» поддержал Кокорина и Мамаева
Обновлено в 22:28