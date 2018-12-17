Футбол

Тренер «Лиона»: удаление Головина помогло нам в матче с «Монако»
РИА Новости
00:29

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что его команде сыграло на руку удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с "Монако" в чемпионате Франции по футболу. "Лион" в воскресенье дома разгромил "Монако" со счетом 3:0.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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