Футбол
«Монако» хочет выкупить у «Атлетико» МартиншаСпорт-Экспресс вчера в 17:19
"Монако" хочет приобрести у "Атлетико" права на вингера Желсона Мартинша, утверждает RMC Sport. 23-летний португалец перешел в стан монегасков в зимнее трансферное. В своих первых пяти матчах во Франции он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
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Музыка
Группа KAZKA отказалась представлять Украину на «Евровидении»
Обновлено в 04:08
Политика
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии
Обновлено в 01:59
Экономика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию
Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На вокзале в Каире взорвался поезд
Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 03:49
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено»
Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Формулы-1" "Рено", сообщает пресс-служба французской команды.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Ивановской области убит боец ММА
Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт
В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В московской школе произошла массовая драка третьеклассников
В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Сети появилось видео заноса самолета на ВПП в Шереметьево
Опубликовано видео заноса на взлетно-посадочной полосе (ВПП) бизнес-джета Gulfstream, прилетевшего из Баку в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 04:12
Политика
Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников
Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье
Обновлено вчера в 22:11
Интернет
Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам
Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Госпитализирован пародист Песков
Пародист Александр Песков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, передает "Пятый канал".
Обновлено в 02:50
Политика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Белоруссия запросила у России кредит на $600 млн
Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
Общество
Московский алиментщик заплатил детям 150 млн ради заграничной поездки
Чтобы снять ограничение, горе-отец заплатил 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Шойгу обвинил США в попытках урезать права РФ в режиме открытого неба
США пытаются манипулировать международным правом и создать для России препятствия в использовании своих прав, предусмотренных Договором по открытому небу.
Обновлено в 04:59
Футбол
Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Песков рассказал об атаках на сайт Кремля из Европы и Северной Америки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о частых попытках взлома хакерами сайта Кремля.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Мытищах два торговых центра проверяют после сообщений о минировании
Правоохранители проверяют торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в подмосковных Мытищах после анонимных сообщений с угрозами "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:48
Политика
В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора
СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Политика
В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева
Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассматривать дело Сергея Киселева, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает RTVI.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Экс-сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» осуждены за госизмену
22 года и 14 лет колонии строгого режима получили решением суда бывший глава Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и руководитель одного из отделов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, 26 февраля сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Думе предложили повысить штрафы за вредную для детей информацию в Сети
Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Обновлено в 04:34