Футбол

«Монако» хочет выкупить Желсона Мартинша у «Атлетико»Sport24.ru вчера в 19:39

Полузащитник Желсон Мартинш может продолжить карьеру в «Монако» на постоянной основе. В конце января 23-летний португалец перешел в стан монегасков на правах аренды из мадридского «Атлетико». Теперь французский клуб хочет приобрести у «матрасников» права на Мартинша, сообщает RMC Sport.
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«Монако» хочет выкупить Желсона Мартинша у «Атлетико»

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Португальский футболист, вингер «Атлетико Мадрид», в настоящее время выступающий за клуб «Монако» на правах аренды, и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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