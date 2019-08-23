Футбол

«Монако» хочет приобрести хавбека «Милана» КессиэSports.ru вчера в 21:10

«Милан» планирует выручить за игрока минимум 20 млн евро. В прошлом сезоне 22-летний полузащитник провел в Серии А 34 матча, забив 8 мячей и отдав 2 голевые передачи.
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Футболист «Милана» Кессье может перейти в «Монако»

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СМИ: ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

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