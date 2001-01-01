Футбол
«Монако» хочет подписать двух игроков «Ювентуса»Soccer.ru 05:37
«Монако» хочет подписать двух игроков «Ювентуса» - защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее отмечалось, что Ругани близок к переходу в «Рому» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Автоспорт
Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
Обновлено в 02:10
Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.
Обновлено в 05:33
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре
Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе
Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.
Обновлено в 05:29
Политика
Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Космос
Илон Маск назвал цену марсианского города
Глава SpaceX Илон Маск не собирается останавливаться на запуске ракеты с людьми на Марс – он намерен основать на планете первое постоянное поселение.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом
Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25%
Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Киров вошел в число самых жестоких к детям регионов
В Кировской области зафиксировано — 46 случаев. Мы неоднократно писали о нерадивых родителях.
Обновлено в 04:35
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 года
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
Обновлено в 02:26
Общество
Правила выплаты пособия на первого и второго ребенка поменяются
Минтруд разработал проект поправок в правила выплаты пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Наука
Ученые перевели в суперпозицию 20 кубитов
Группа ученых из США, Германии и Италии смогла перевести 20 запутанных кубитов в состояние суперпозиции.
Обновлено в 03:40
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Общество
В школах предложили ввести факультатив по киберспорту
Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.
Обновлено в 04:26
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Общество
Роскачество назвало признаки плохого вина
Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29