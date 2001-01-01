Футбол
«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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В России снова могут запретить поставки грузинского вина
Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
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Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
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Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
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В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
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В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
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Энергетика
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Стас Садальский спас жизнь супруге Олега Марусева
Стас Садальский много лет дружит с семьей телеведущего Олега Марусева.
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Происшествия
Ссора детей в Испании закончилась массовой дракой и вызовом спецназа
Ссора двух восьмилетних детей в испанском городе Вальядолиде переросла в потасовку между взрослыми, пришлось вызвать спецназ, сообщают «Известия» со ссылкой на Europapress.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Общество
Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей
В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
Театры
Актеры МХАТа хотят вернуть Татьяну Доронину на руководящую должность
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Остеопат рассказал, как уборка может заменить тренировку в спортзале
Остеопат Владимир Животов рассказал aif.ru, какие мышцы работают при уборке и как подарить им отдых после.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Политика
США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов
Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.
Обновлено в 02:20