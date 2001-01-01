Футбол
«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.
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Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту
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Обновлено в 03:25
Общество
В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале
Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
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Здоровье
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре
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Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Общество
Более 450 тонн клубники уже собрали в Подмосковье
Обновлено в 02:38
Политика
ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера
Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Житель Северной Осетии получил срок за участие в войне в Сирии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Северной Осетии Тимуру Тумгоеву.
Обновлено в 04:19
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Авто
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Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
В ДНР задержали диверсантов, планировавших убийства видных ополченцев
В коротком сообщении отмечается, что группа была направлена в ДНР с целью устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств непризнанной республики.
Обновлено в 04:58
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика
Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США против России в €1,1 млрд
Потери немецких компаний от санкций США в отношении России в общей сложности составили €1,1 млрд.
Обновлено в 03:24