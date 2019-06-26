«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.

Спорт Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Происшествия МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Спорт Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из винтовки с 50 м Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений.

Политика В ПАСЕ поставили условия России для возвращения Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Общество Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом» Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.

Экономика Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».

Армия и оружие В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.

Шоу-бизнес Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Авто Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7 Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Политика В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

Гаджеты Vivo представила очки дополненной реальности Vivo AR Компания Vivo представила на выставке MWC Shanghai 2019 очки дополненной реальности Vivo AR, сообщает портал iXBT со ссылкой на ресурс Digit.Новинка получила поддержку голосового помощника компании Jovi.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.