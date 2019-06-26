Футбол
«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика
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Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
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Транспорт
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Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
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Происшествия
МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей
Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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Спорт
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Обновлено в 09:30
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
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Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
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Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
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Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
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Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
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Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализован
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
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Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму
Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором.
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Экономика
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Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Авто
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.
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Авто
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Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне
В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты
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Компания Vivo представила на выставке MWC Shanghai 2019 очки дополненной реальности Vivo AR, сообщает портал iXBT со ссылкой на ресурс Digit.Новинка получила поддержку голосового помощника компании Jovi.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол
Дюков: ставим задачу с первых туров начать использование VAR
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении применять систему видеопомощи арбитрам (VAR) с первых туров нового чемпионата.
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