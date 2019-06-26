«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.

Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Шоу-бизнес Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.

Политика Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.

Кино Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Происшествия Девять приусадебных участков подтопило в Нижнеудинске в Приангарье Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, шесть приусадебных участков подтопило в поселке Сереброво Тайшетского района в результате дождей и резкого повышения уровня воды в реке Бирюсе накануне, 25 июня.

Происшествия Суд арестовал московского отравителя МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».

Здоровье Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

Политика Трамп назвал Россию потенциальным противником Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.

Политика Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.