Футбол
«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.
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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
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Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
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Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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РПЦ: фильм «Чернобыль» оскорбителен для ликвидаторов
По словам представителя РПЦ, задача у сценаристов была двойная.
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МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
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Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
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Девять приусадебных участков подтопило в Нижнеудинске в Приангарье
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, шесть приусадебных участков подтопило в поселке Сереброво Тайшетского района в результате дождей и резкого повышения уровня воды в реке Бирюсе накануне, 25 июня.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Происшествия
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Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
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Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Политика
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Политика
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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
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Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
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Обновлено в 07:16
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Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
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