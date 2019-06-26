Футбол

«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау МариуSports.ru вчера в 17:56

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции. По информации Сalciomercato, 26-летним футболистом интересуется «Монако». Клубы ведут переговоры о трансфере, сделка может быть оформлена на этой неделе.
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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу интересен «Монако»

Sport24.ru04:32

«Монако» интересуется полузащитником «Интера» Жоау Мариу

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Жоау Мариу
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и сборной Португалии. Победитель чемпионата Европы 2016 года. Участник чемпионата мира 2018 года.
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