Футбол
Спорт-Экспресс«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
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СМИ: Экс-футболист «Спартака» Рохо может стать партнёром Головина в «Монако»
RT на русскомвчера в 16:16
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Религия
Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы
Псковское агентство информации 03:48
Шоу-бизнес
Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием
Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.
Летидор вчера в 06:15
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Технологии
Разработчики Ethereum перенесли крупное обновление сети
Обновление под названием Istanbul блокчейна Ethereum будет перенесено из-за компании Parity, которая не успевает провести переработку структуры кода криптовалюты, пишет Trustnodes.
РБК 04:07
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Общество
В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей
В пригороде Владивостока из-за разлива реки Богатая эвакуировали шестерых человек - жителей частных домов на улице Пшеничная, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Российская газета вчера в 22:08
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Здоровье
Названы 5 домашних способов лечения, к которым лучше не прибегать
Иногда люди прибегают к самолечению. Некоторые способы кажутся известными и проверенными.
Волгоградская правда 01:10
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09