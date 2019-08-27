Футбол
Спорт-Экспресс«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
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СМИ: Экс-футболист «Спартака» Рохо может стать партнёром Головина в «Монако»
RT на русскомвчера в 16:16
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес
Билан похвастался уловом на рыбалке в Геленджике
Накануне популярный исполнитель дал концерт на частном мероприятии в Геленджике, а перед выступлением успел покататься на катамаране и устроить рыбалку.
Телепрограмма 07:14
Политика
В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым
В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
REGNUM 07:08
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Здоровье
В Петербурге создадут реестр нуждающихся в паллиативной помощи
В 2018 году в паллиативной помощи в Петербурге нуждалось 40 тысяч человек, однако получили ее всего 38% – около 15 тысяч человек.
Петербургский дневник 04:20
Музыка
В Тверской области пройдет фестиваль «Золотая нить традиций»
30 и 31 августа в городе Кашине Тверской области в рамках реализации национального проекта "Культура" состоится фестиваль народных промыслов и ремесел "Золотая нить традиций".
ТИА 03:37
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Наука
Древний вид насекомых назвали в честь Буратино
Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
В Ростовской области задержали предполагаемых рабовладельцев
В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы.
REGNUM 05:20
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Здоровье
Власти Москвы создали комиссию для проверки действий врачей после смерти 27-летней девушки
Департамент здравоохранения Москвы создал комиссию, которая оценит действия врачей больницы, где от неустановленного заболевания скончалась 27-летняя девушка.
ТАСС 05:49
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе фастфуда для худеющих
Для борьбы с лишним весом необязательно отказываться от употребления фастфуда, считают диетологи.
РЕН ТВ вчера в 19:57
Происшествия
Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него
Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Происшествия
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Известия 06:19
Армия и оружие
Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01