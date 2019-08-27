Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
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