Футбол
«Монако» и «Лестер» обменялись Тилемансом и СилвойСпорт-Экспресс вчера в 15:02
Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Монако" в "Лестер", а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain portugais de Leicester Adrien Silva, en prêt jusqu’à la fin de la saison.
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Транспорт
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Обновлено 28 января в 06:56
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В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат
В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Транспорт
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