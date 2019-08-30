«Монако» согласовал с «Интером» переход форварда Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По сведению истоничника, итальянский клуб готов отпустить аргентинца к монегаскам за € 65 млн, однако сам игрок не хочет уходить, несмотря на предложенную зарплату в размере € 10 млн в год.

«Монако» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за € 65 млн

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