Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди

Руководство «Монако» провело успешные переговоры с коллегами из миланского «Интера» относительно перехода аргентинского нападающего Мауро Икарди, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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