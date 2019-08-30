Футбол
Евро-футбол.ру«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди
Руководство «Монако» провело успешные переговоры с коллегами из миланского «Интера» относительно перехода аргентинского нападающего Мауро Икарди, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Происшествия
Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане
34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».
REGNUM 05:17
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
REGNUM 07:54
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Авто
В Сети опубликованы изображения пятидверного Suzuki Jimny
В Сети были опубликованы рендеры пятидверного внедорожника нового поколения Suzuki Jimny.
Дни24 07:50
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
RT на русском 01:45
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Армия и оружие
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Политика
Facebook заблокировал страницу Рабиновича после публикаций об обмене
Как сообщил на своей странице в Facebook помощник парламентария, журналист Владимир Кацман, соцсеть заблокировала страницу нардепа "без объяснений на 30 дней".
Московский Комсомолец 06:38
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно отдает DiRT Rally
Gmbox.ru 03:46
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Космос
Третий за месяц спутник связи «Глонасс-М» выведен из эксплуатации
Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен из эксплуатации.
РЕН ТВ 07:19
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Происшествия
Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
В главке МЧС Республики Саха уточнили количество пострадавших в результате сегодняшней вынужденной посадки самолета Ан-2.
Российская газета 07:13
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Культура
В России 1 сентября пройдет акция «День гимна»
Во многих городах России 1 сентября пройдет акция в честь 75-летия мелодии государственного гимна.
Культуромания 06:11
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04