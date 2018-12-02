«Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Амьене на стадионе «Ла Ликорн», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу команде принес дубль Радамеля Фалькао, который реализовал пенальти в концовке каждого из таймов.

Матч ТВ 15:02