Футбол
«Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Амьене на стадионе «Ла Ликорн», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу команде принес дубль Радамеля Фалькао, который реализовал пенальти в концовке каждого из таймов.
Матч ТВ15:02
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