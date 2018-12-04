Футбол
«Монако» без Головина обыграл «Амьен»
«Монако» без Головина обыграл «Амьен»Газета.Ruвчера в 15:06
"Монако" обыграл "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Монако", примечательно, что оба мяча были забиты с пенальти. Дубль оформил Радамель Фалькао.
Газета.Ruвчера в 15:06
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