Футбол

«Монако» без Головина обыграл «Амьен»
Газета.Ru
вчера в 15:06

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Монако", примечательно, что оба мяча были забиты с пенальти. Дубль оформил Радамель Фалькао.
Газета.Ruвчера в 15:06

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«Монако» без Головина победил «Амьен»

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«Монако» без Головина победил «Амьен»

Матч ТВвчера в 15:02

«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря двум голам Фалькао с пенальти

Чемпионатвчера в 14:57

Фалькао: «Каждый игрок „Монако“ видит клуб на вершине таблицы»

Евро-футбол.рувчера в 15:08

Лига 1. «Монако» без Головина в большинстве обыграл «Амьен», «Ницца» Виейра не справилась с «Анжером»

Бомбардир.рувчера в 14:57

«Монако» без Головина выиграл у «Амьена». Фалькао оформил дубль

Sport24.ruвчера в 14:52

Головин не сыграет в матче 16-го тура Лиги 1 «Монако» — «Амьен»

RT на русском03 декабря в 14:29
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
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Черчесов стал тренером года в России

По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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