Футбол

«Монако» без Головина обыграл «Амьен»
Газета.Ru
15:06

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Монако", примечательно, что оба мяча были забиты с пенальти. Дубль оформил Радамель Фалькао.
Газета.Ru15:06

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«Монако» без Головина победил «Амьен»

Матч ТВ15:02

«Монако» без Головина победил «Амьен»

Sportbox.RU15:02

«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря двум голам Фалькао с пенальти

Чемпионат14:57

Фалькао: «Каждый игрок „Монако“ видит клуб на вершине таблицы»

Евро-футбол.ру15:08

Лига 1. «Монако» без Головина в большинстве обыграл «Амьен», «Ницца» Виейра не справилась с «Анжером»

Бомбардир.ру14:57

«Монако» без Головина выиграл у «Амьена». Фалькао оформил дубль

Sport24.ru14:52

Головин не сыграет в матче 16-го тура Лиги 1 «Монако» — «Амьен»

RT на русскомвчера в 14:29
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Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

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"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
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«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

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France Football показал первую реакцию Модрича на «Золотой мяч»

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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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