Футбол

«Монако» без Головина дома проиграл «Генгаму»
Sportbox.RU
вчера в 16:52

«Монако» на своем поле провел матч с «Генгамом» в 19-м туре чемпионата Франции. Гости победили во встрече со счетом 2:0. По ходу игры отличились Маркус Тюрам и Нолан Ру. В матче не принимал участие полузащитник монегасков Александр Головин.
Sportbox.RUвчера в 16:52

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«Монако» проиграл 9 игр из последних 12 в лиге 1. Столько же, как в предыдущих 73 матчах

Sports.ru03:42

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

Газета.Ruвчера в 19:47

«Монако» без Головина проиграл последней команде лиги 1

Советский спортвчера в 17:18

«Монако» проиграл дома «Генгаму», занимающему последнее место в Лиге 1

Чемпионатвчера в 16:56

«Монако» без Головина дома проиграл «Генгаму»

Матч ТВвчера в 16:52

«Монако» - «Генгам»: состав монегасков в отсутствие Головина

Спорт-Экспрессвчера в 14:17

«Монако» - «Генгам» - 0:2 (завершён)

Евро-футбол.рувчера в 14:32
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»

В матче 17-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Рому с минимальным счетом 1:0.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»

Обновлено в 03:35
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол

Попов назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Обновлено в 03:27
Футбол

Неймар надел на себя костюм банана

Праздник отмечал его друг, известный серфер Габриэл Медина. Оба спортсмена нарядились в костюмы бананов в пижамах.
Обновлено в 03:49
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Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
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