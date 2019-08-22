Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»Спорт-Экспресс 16:39
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков. 30-летний португалец уже выступал на правах аренды за монегасков во второй половине прошлого сезона. Силва принял участие в 15 матчах «Монако».
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