Полузащитник «Лестера» Адриен Силва продолжит карьеру во Франции. «Монако» взял 30-летнего футболиста в аренду сроком на один сезон.

«Монако» арендовал у «Лестера» Адриена Силву до конца сезона

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