Футбол
«Монако» арендовал полузащитника «Наполи» Винисиуса МораисаЧемпионат 11:06
Винисиус перешёл в «Наполи» летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве». В первой половине сезона он принял участие в 14 матчах (13 — в основном составе) за команду в чемпионате Португалии и забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира.
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Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
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Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Наука
Обнаружена новая опасность кошек
Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.
Обновлено в 11:59
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году
Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Авто
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Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Авто
Skoda показала дизайн кроссовера Kamiq
Обновлено в 05:52
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Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина
Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство защиты об обнародовании улик по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет Евгений Пригожин, говорится в ходатайстве Мюллера, поданном в суд.
Обновлено в 15:35
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Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Обновлено в 04:40
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Общество
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Транспорт
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Неизвестный устроил взрыв в отеле на северо-востоке Китая
На северо-востоке Китая два человека стали жертвами взрыва в отеле, сообщает полиция.
Обновлено в 21:50
Происшествия
СМИ узнали о попытке нападения в США на автоколонну делегации из Китая
В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации из Китая, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.
Обновлено в 18:03
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Общество
Названы самые снежные города мира
Американская компания, занимающаяся прогнозированием погоды, назвала города, в которых выпадает больше всего снега.
Обновлено в 18:10
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Обновлено в 08:55
Космос
Судьбу радиотелескопа «Спектр-Р» решит межведомственная комиссия
Межведомственная комиссия в ближайшее время решит, нужно ли продолжать попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р», который перестал реагировать на команды с Земли.
Обновлено в 21:59
Космос
На орбите Земли засекли мусорный мешок
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой
Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
Обновлено в 18:53
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Космос
Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат»
«Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18