«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силвы. По условиям сделки 30-летний португальский футболист присоединится к монегаскам на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

«Монако» арендовал А. Силву у «Лестера» до конца сезона

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