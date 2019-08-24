Футбол
«Монако» арендовал А. Силву у «Лестера» до конца сезонаЧемпионат вчера в 18:32
«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силвы. По условиям сделки 30-летний португальский футболист присоединится к монегаскам на правах аренды, рассчитанной на один сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Обновлено в 04:44
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье
В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.
Обновлено в 04:02
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Экономика
В сельском хозяйстве Киргизии ожидают рост производства на 3%
Отмечается, что рост в сельском хозяйстве связан с увеличением производства продуктов растениеводства на 3,8%, животноводства — на 2,3%. На увеличение производства оказывают влияние благоприятные природные факторы, активизация инновационной деятельности в растениеводстве, создание распределительных, маркетинговых и логистических центров.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Шесть новых направлений исследований появится в технополисе «Эра»
В пятницу, 23 августа, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с заместителем министра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым посетили Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, где прошел круглый стол на тему «Стратегия научного развития Военного инновационного технополиса "Эра"».
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Начальника налоговой инспекции по ЮАО арестовали по делу о взятке
Суд арестовал главу инспекции ФНС №24 по Южному административному округу столицы Марию Андреянову, которую подозревают в получении взятки.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Общество
Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-АРТ» в первый день
Стало известно, сколько человек посетили фестиваль "Таврида-АРТ" в первый день открытия основной программы в Крыму.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Берлине неизвестный застрелил уроженца Чечни
Как пишет газета "Бильд", убитый был известен местной полиции как исламист.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза
По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС
Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 04:22
Политика
В Киеве проходит альтернативный нацистский Марш защитников
Участники Марша защитников пройдут от парка Шевченко до Майдана Независимости.
Обновлено в 05:20
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48