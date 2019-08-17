Футбол

«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»Спорт-Экспресс 15:55

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад. Защитник Монако «Рубен Агилар» на 34-й минуте получил красную карточку. Головин провел на поле весь матч.
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«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»

Советский спорт15:58

Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. «Монако» проиграл «Мецу», который только вернулся из второй лиги. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:08

«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

РИА Новости16:38

Премьера Головина: много борьбы, потерь и штрафные вместо Фалькао

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«Монако» Головина потерпел второе разгромное поражение на старте нового сезона

Sportbox.RU16:04

«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Мецу»

Sport24.ru15:57

«Метц» — «Монако» — 3:0, неудачный старт Александра Головина в сезоне-19/20

Чемпионат16:10
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Происшествия

Таксист изнасиловал пассажирку и потребовал дополнительную оплату

Таксист изнасиловал пассажирку, находящуюся без сознания в Филадельфии в США, а затем потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:27
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой госпитализировали

ДТП произошло в Тёпло-Огарёвском районе. Там легковушка выехала на встречную и врезалась в микроавтобус.
Обновлено в 16:15
Политика

Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым»

Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".
Обновлено в 11:42
Наука

Мягкие роботы получили полностью мягкий электрический насос

Инженеры под руководством Герберта Ши (Herbert Shea) из Федеральной политехнической школы Лозанны создали для мягких роботов насос, в котором не используются жесткие компоненты.
Обновлено 15 августа в 11:50
Армия и оружие

The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

Обновлено в 22:08
Теннис

Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

Обновлено в 19:57
Армия и оружие

Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено в 13:06
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в случае задержки авиарейсов. Рекомендации размещены на официальном сайте.
Обновлено в 04:42
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 11:05
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 17:52
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество

В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон

Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Футбол

Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
Обновлено в 17:17
Наука

Японские ученые разработали способ выбора пола при оплодотворении

Обновлено 15 августа в 06:14
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры.
Обновлено в 19:40
Политика

В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций

С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 22:35
Кино

От гангстера до пенсионера: Роберт Де Ниро отмечает день рождения

Роберт Де Ниро, которому 17 августа исполняется 76 лет, не раз признавался в интервью, что в последнее время его не часто узнают на улицах.
Обновлено в 14:48
Общество

В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста

В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Обновлено вчера в 03:32
Общество

Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-Йорк

Обновлено в 22:44
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Третья за день крупная авария произошла в России

Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
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