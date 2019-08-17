Футбол
«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»Спорт-Экспресс 15:55
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад. Защитник Монако «Рубен Агилар» на 34-й минуте получил красную карточку. Головин провел на поле весь матч.
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Таксист изнасиловал пассажирку и потребовал дополнительную оплату
Таксист изнасиловал пассажирку, находящуюся без сознания в Филадельфии в США, а затем потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:27
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Происшествия
Всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой госпитализировали
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Политика
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Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
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Обновлено в 20:30
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в случае задержки авиарейсов. Рекомендации размещены на официальном сайте.
Обновлено в 04:42
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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
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Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
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Наука
Японские ученые разработали способ выбора пола при оплодотворении
Обновлено 15 августа в 06:14
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры.
Обновлено в 19:40
Политика
В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций
С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 22:35
Кино
От гангстера до пенсионера: Роберт Де Ниро отмечает день рождения
Роберт Де Ниро, которому 17 августа исполняется 76 лет, не раз признавался в интервью, что в последнее время его не часто узнают на улицах.
Обновлено в 14:48
Общество
В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста
В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
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Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11