Футбол
Спорт-Экспресс«Монако» Головина сыграл вничью со «Страсбургом»
«Монако» в матче 4-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью со «Страсбургом» со счетом 2:2. Дубль в составе гостей оформил Ислам Слимани. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч. «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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«Монако» упустил победу в игре со «Страсбуром», Головин провел весь матч на поле
Матч ТВвчера в 13:09
«Монако» упустил победу в игре со «Страсбуром», Головин провел весь матч на поле
Sportbox.RUвчера в 13:09
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:53, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
РИА Новости вчера в 13:25
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Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали
В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Происшествия
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На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Экономика
На постройку участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребуется больше 37 млрд рублей
Строительство участка скоростной автодороги Европа — Западный Китай в Татарстане может потребовать инвестиций в размере 37,6 млрд рублей.
Реальное время 00:11
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Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
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РБК вчера в 23:32
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Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Экономика
У россиян накопилось 14 млн просроченных кредитов
Россияне накопили около 14 млн кредитов, просрочка по которым составляет более 90 дней.
EastRussia вчера в 22:48
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Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК вчера в 19:23
Общество
В Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена введен режим ЧС
Мэр Якутска Сардана Аквсентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы водоснабжению города.
Коммерсантъ вчера в 23:39
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия вчера в 19:22
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ вчера в 20:59
Транспорт
Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
Агентство Москва 01:33
Шоу-бизнес
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Стало известно, что звезда Голливуда не пожалела 750 тысяч долларов ради свидания, которое переросло в новый роман.
RuNews24.ru вчера в 19:57
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Футбол
«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с большой долей вероятности продолжит карьеру в Италии.
Sportbox.RU вчера в 19:03
Технологии
«Ростелеком» провел ВОЛС в 146 школ Приморья
К началу нового учебного года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.
ВЕСТИ: Приморье 00:24
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.
Вести.Ru вчера в 05:10
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Транспорт
Названы основные причины опозданий на самолет
Каждый десятый российский путешественник хотя бы раз в жизни опаздывал на самолет, основная масса из них просыпают время вылета.
Известия 01:50
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru 31 августа в 23:18
Футбол
Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»
Sports.ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru вчера в 06:52
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17