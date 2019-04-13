Футбол
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»Советский спорт 15:54
Реймс, имея в активе 48 баллов, занимает шестое место. В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
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Политика
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Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Экономика
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«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Хоккей
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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
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WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
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Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Хоккей
Джон Купер: «Когда ваш менталитет основан в желании забить как можно больше, то такие вещи могут произойти»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер дал комментарий после поражения от «Коламбуса» (3:4) в первом матче серии Кубка Стэнли.
Обновлено 11 апреля в 03:20
Общество
В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе
Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Культура
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес
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Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Обновлено в 10:04
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
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Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
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