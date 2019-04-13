Футбол

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»Советский спорт 15:54

Реймс, имея в активе 48 баллов, занимает шестое место. В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.
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«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

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«Монако» сыграл вничью с «Реймсом». Головин отыграл 65 минут

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«Монако» и «Реймс» сыграли вничью, Головин отыграл 65 минут

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«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

Матч ТВ15:55

«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

Sportbox.RU15:55

Бледный матч Головина. «Монако» потерял очки и Фабрегаса с Йоветичем

Спорт-Экспресс16:20
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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