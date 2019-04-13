«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»Советский спорт 15:54

Реймс, имея в активе 48 баллов, занимает шестое место. В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

Политика Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.

Финансы Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.

Происшествия Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.

Футбол Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с «Ювентусом» Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Политика Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.

Экономика Пик годовой инфляции в России уже пройден, считает Набиуллина Банк России планирует пересмотреть годовой прогноз по инфляции, так как ее пик, скорей всего, уже пройден.

Футбол «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Культура Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Общество Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.

Происшествия В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.