Футбол

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»Спорт-Экспресс вчера в 15:58

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут, после чего был заменен на капитана Радамеля Фалькао. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

"Игра Головина приближает его к галочке в графе "провал". Во Франции критикуют полузащитника

Спорт-Экспресс01:25

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью, Головин отыграл 65 минут

Soccer.ruвчера в 15:53

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

Советский спортвчера в 15:54

«Монако» с Головиным не смог забить «Реймсу», «Кан» проиграл «Анже»

Евро-футбол.рувчера в 15:54

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом». Головин отыграл 65 минут

Sport24.ruвчера в 15:53

«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

Матч ТВвчера в 15:55

«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

Sportbox.RUвчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ

Обновлено вчера в 04:55
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: «Дом-2» перестанет существовать в привычном виде

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

Многие звезды мечтают о двойнике, который бы делал за них часть работы. Нагиеву повезло — у него есть дублер — Иван Гант.
Обновлено вчера в 16:00
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3 км

Обновлено в 02:25
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Армия и оружие

Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Культура

Умерла воронежская художница Ксения Успенская

Обновлено вчера в 21:08
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Хоккей

Владислав Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

На официальном сайте американского клуба «Коламбус Блю Джекетс», выступающего в НХЛ, появилась информация о подписании контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 02:45
Авто

Для чего нужен шарик под лобовым стеклом

Поговаривают, что на автомобильных форумах даже разворачивались баталии на тему предназначения сего таинственного предмета.
Обновлено 12 апреля в 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное