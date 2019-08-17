Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате ФранцииРИА Новости 16:38
"Монако" потерпел гостевое поражение от "Меца" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Субботняя встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе "Меца" дубль оформил Хабиб Диалло (11-я и 53-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один мяч забил Рено Коад (66).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
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Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
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Обновлено в 09:34
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Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
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Обновлено 15 августа в 21:19
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
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«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
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ЛНР: Украина установила награду за сбитые беспилотники ОБСЕ
ВСУ намерены платить денежные вознаграждения за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
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Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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