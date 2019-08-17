Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате ФранцииРИА Новости 16:38

"Монако" потерпел гостевое поражение от "Меца" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Субботняя встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе "Меца" дубль оформил Хабиб Диалло (11-я и 53-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один мяч забил Рено Коад (66).
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«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу, 17 августа, в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.
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В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
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Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

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В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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