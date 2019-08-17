Футбол
«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 16:04
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Метце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хабиб Диалло, также отличился Рено Коад.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв
В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13
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Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Авто
BMW Vision M Next презентовали в США
Согласно официальной информации, новый BMW Vision M Next встанет на конвейер в начале 2023 года.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Происшествия
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Происшествия
В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть
"В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть", - добавил собеседник.
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Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
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Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2
Обновлено в 11:26
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
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Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17
Руководитель базирующейся в Малайзии неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс против четверых обвиняемых в крушении пассажирского Boeing над Донбассом нужно приостановить, пишет газета Malay Mail.
Обновлено в 14:03