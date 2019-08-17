Футбол

«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 16:04

"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Метце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хабиб Диалло, также отличился Рено Коад.
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«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»

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Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. «Монако» проиграл «Мецу», который только вернулся из второй лиги. Голы и лучшие моменты

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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BMW Vision M Next презентовали в США

Согласно официальной информации, новый BMW Vision M Next встанет на конвейер в начале 2023 года.
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В Москве завершился митинг КПРФ

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Чибис посчитал успехи в здравоохранении

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Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Перми, в результате которого погиб один человек и пострадали по меньшей мере 32.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть

"В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть", - добавил собеседник.
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Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
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Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

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Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди Линь

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Третья за день крупная авария произошла в России

Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

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Обновлено в 01:35
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Пожар произошел на шахте в Кузбассе

В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»

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Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву

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Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

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Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

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Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии

В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
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Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

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В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон

Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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Политика

Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17

Руководитель базирующейся в Малайзии неправительственной организации «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар заявил, что судебный процесс против четверых обвиняемых в крушении пассажирского Boeing над Донбассом нужно приостановить, пишет газета Malay Mail.
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