Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матчеRT на русском 17:38
В товарищеском матче, который проходил в Португалии, французский футбольный клуб «Монако» одержал победу над местным «Порту» со счётом 1:0. Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 22-й минуте.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.
Обновлено в 13:57
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
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Общество
В Москве стартовал «Бургерфест»
Обновлено в 06:08
Авто
Почему водители со стажем не используют брызговики
Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Соболь и Жданов задержаны в Москве второй раз за день
До начала несанкционированной акции в субботу стало известно о задержании Дмитрия Гудкова, Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Соболь.
Обновлено в 13:09
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт
Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".
Обновлено в 03:41
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 16:24
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Футбол
Евсеев: «„Уфе“ уже вторую игру забивают дальними ударами»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
Обновлено в 11:54
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Здоровье
Челябинцам, собравшим миллион на операцию дочери, отказали в визе
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат Европы
Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
Обновлено в 15:33
Общество
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении в возрасте 79 лет умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян.
Обновлено в 16:54
Космос
В Японии коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море
Запуск японской космической ракеты «МОМО-4», разработанной частной компанией Interstellar Technologies, оказался неудачным.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Авто
Что означают известные названия моделей авто
Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы
«Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.
Обновлено в 16:59
Футбол
Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»
Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.
Обновлено в 13:13
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено в 13:22
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58