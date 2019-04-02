Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видеоГазета.Ru 16:31

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента. На кадрах ролика видно, как на втором этаже военного учебного заведения происходит взрыв - ударная волна выбивает окно и из него идет облако черного дыма.
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Момент взрыва в академии им. Можайского попал на видеорегистратор автомобиля

Piter.tv17:21

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Газета.Ru16:31

«Фонтанка» показывает момент взрыва в академии им. Можайского. Окно учебного заведения улетело на другую сторону улицы

Фонтанка.Ру15:37

78.ru публикует момент взрыва в Академии Можайского

78.ru17:19

Появилось видео взрыва в здании военной академии в Петербурге

РЕН ТВ16:39

Появилось видео взрыва в академии в Петербурге

РБК16:20

В сети появилось видео момента взрыва в военной академии в Санкт-Петербурге

Говорит Москва16:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Здоровье

К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Общество

Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК

Обновлено в 09:50
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика

США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью

В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:01
Общество

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта

AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Чем опасна передозировка витамина D и как ее избежать?

Если принимать витамин D в повышенных дозах 2-3 недели, наступит острая интоксикация.
Обновлено в 17:25
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Десять из 11 обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину во вторник на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:36
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Политика

Трамп надеется на улучшение отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Общество

В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»

Обновлено в 11:27
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Авто

В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4

Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Происшествия

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Обновлено в 07:25
Музыка

Клип Монеточки на песню «Нимфоманка» появился в Сети

Исполнительница Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, выпустила клип на песню "Нимфоманка".
Обновлено в 19:07
Экономика

Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
Обновлено в 15:24
Политика

Президент Алжира ушел в отставку

В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
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