Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видеоГазета.Ru 16:31

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента. На кадрах ролика видно, как на втором этаже военного учебного заведения происходит взрыв - ударная волна выбивает окно и из него идет облако черного дыма.
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Момент взрыва в академии им. Можайского попал на видеорегистратор автомобиля

Piter.tv17:21

78.ru публикует момент взрыва в Академии Можайского

78.ru17:19

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в военной академии в Петербурге

РЕН ТВ10:08

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Газета.Ru16:31

«Фонтанка» показывает момент взрыва в академии им. Можайского. Окно учебного заведения улетело на другую сторону улицы

Фонтанка.Ру15:37

В сети появилось видео момента взрыва в военной академии в Санкт-Петербурге

Говорит Москва16:53

«Фонтанка» показала момент взрыва в академии им. Можайского

Московский Комсомолец16:38
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Хоккей

Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ

Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
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Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
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Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу

В пресс-службе РФС рассказали, что соответствующее разрешение было получено от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
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Происшествия

Разрушительное землетрясение произошло на Тайване

Обновлено в 23:15
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Хоккей

Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»

"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Футбол

Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий «Вольфсбург».
Обновлено в 18:58
Политика

Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Экономика

Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Наука

Популяция дельфинов исчезает из-за глобального потепления

Ученые заявляют, что с 2011 года после потепления в заливе Шарк популяция дельфинов начала исчезать.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Германия призвала мир отказаться от логики холодной войны

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал отказаться от логики холодной войны во время своего выступления в ООН, сообщает Greenpeace Magazin.
Обновлено в 13:24
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Музыка

Снежана накрыла зал лавиной эмоций

Обновлено вчера в 03:41
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Технологии

Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование

Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Российские военные случайно выложили в открытый доступ чертежи и планы секретных объектов Минобороны

Российские военные случайно разместили секретные чертежи объектов Минобороны России в открытом доступе.
Обновлено в 08:22
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 22:00
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
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«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено в 18:25
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Наука

Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов

Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено в 08:35
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