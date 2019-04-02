Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видеоГазета.Ru 16:31

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента. На кадрах ролика видно, как на втором этаже военного учебного заведения происходит взрыв - ударная волна выбивает окно и из него идет облако черного дыма.

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

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