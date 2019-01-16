Появилось видео момента взрыва на химзаводе в Ленинградской областиРБК 05:23

Очевидцы опубликовали видео момента взрыва на химзаводе «Полипласт» в Кингисеппе. Запись с видеорегистратора появилась на странице «ВКонтакте». Взрыв произошел днем 16 января.

Появилось видео момента взрыва на химзаводе в Ленинградской области

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