Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видеоТК Звезда 08:05

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.
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В сети появилось видео мощного взрыва метеора

RT на русском12:38

Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

РИА Новости06:34

Взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео

Газета.Ru08:56

В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

РБК10:37

Камера спутника засняла момент взрыва метеорита над Камчаткой

Телеканал 360°05:58

Опубликовано видео мощного взрыва метеорита над Камчаткой

Российская газета03:05

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Общество

Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»

Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Спорт

О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме

Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Политика

Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Общество

Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России

Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Баскетбол

УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы

УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Общество

«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения

Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусматривает штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле

По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.
Обновлено в 15:58
Политика

В Госдуме рассмотрят возврат сезонного перевода времени

Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором он предлагает вернуть сезонный перевод времени.
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Политика

Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
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WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала Усика провести обязательную защиту титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против бывшего обладателя Лебедева.
Обновлено в 15:20
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной попала в больницу

Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
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Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии Ту-22М3 в Крыму

Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3.
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Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
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Футбол

Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Согласно сообщению, Алвес надеялся подписать соглашение, рассчитанное на два года, однако «ПСЖ» согласился на однолетний контракт с опцией продления еще на год.
Обновлено в 15:01
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Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая

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Космос

Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»

В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Американская атомная подлодка покинула базу на Крите

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Экономика

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%

Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
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Политика

Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск

Обновлено в 15:44
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