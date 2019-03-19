Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видеоТК Звезда 08:05

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

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