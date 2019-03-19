Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видеоТК Звезда 08:05
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.
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Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Общество
Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Политика
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Общество
Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России
Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусматривает штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле
По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.
Обновлено в 15:58
Политика
В Госдуме рассмотрят возврат сезонного перевода времени
Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором он предлагает вернуть сезонный перевод времени.
Обновлено в 16:01
Политика
Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала Усика провести обязательную защиту титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против бывшего обладателя Лебедева.
Обновлено в 15:20
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной попала в больницу
Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии Ту-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 05:27
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Футбол
Алвес согласился продлить контракт с «ПСЖ»
Согласно сообщению, Алвес надеялся подписать соглашение, рассчитанное на два года, однако «ПСЖ» согласился на однолетний контракт с опцией продления еще на год.
Обновлено в 15:01
Единоборства
Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая
Обновлено в 13:37
Космос
Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»
В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Американская атомная подлодка покинула базу на Крите
Обновлено в 14:38
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23