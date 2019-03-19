Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видеоТК Звезда 08:05
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.
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с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.Телеканал 360°05:58
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Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
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Хоккей
«Миннесота» подписала контракт новичка с Александром Ховановым
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» подписал контракт новичка с российским нападающим Александром Ховановым.
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Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика
Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области
Президент Владимир Путин во вторник принял добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.
Обновлено в 15:30
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»
Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян
Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны 11 подозреваемых по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.
Обновлено в 15:20
Здоровье
В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф
В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Обновлено в 07:26
Футбол
ПСЖ и Алвес договорились о продлении контракта
Обновлено в 16:28
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Айнтрахта» Аллеру
Спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи уже начал переговоры по 24-летнему игроку. Минимальная цена Аллера — € 40 млн.
Обновлено в 16:51
Авто
Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8
Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Политика
Лукашенко оценил отставку Назарбаева
Обновлено в 17:00
Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
В 2019 году ожидается существенный рост продаж носимой электроники
Эксперты сообщают о том, что в 2019 году намечается существенный рост продаж носимых и портативных электронных устройств.
Обновлено в 09:13
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48