Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видеоТК Звезда 08:05

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.
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с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert
 видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.
Телеканал 360°05:58

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Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

РИА Новости06:34

В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

РБК10:37

Взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео

Газета.Ru08:56

В сети появилось видео мощного взрыва метеора

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Камера спутника засняла момент взрыва метеорита над Камчаткой

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Опубликовано видео мощного взрыва метеорита над Камчаткой

Российская газета03:05

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
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