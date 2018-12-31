Происшествия

Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
ТК Звезда
03:50

Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске. Камера видеонаблюдения была установлена на складе, расположенном чуть правее обрушившегося подъезда. На кадрах видно, как мощной взрывной волной выбивает стекла.
ТК Звезда03:50

Подробнее о событии

Камера сняла момент взрыва изнутри жилого дома в Магнитогорске

РЕН ТВ07:11

Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

News.ru03:31

Камера зафиксировала момент взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru03:32

Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео

РИА Новости05:13

Момент взрыва многоэтажки в Магнитогорске попал на видео

Lenta.ru03:30

Вспышка в 6:02: момент взрыва в доме Магнитогорска попал на видео

74.ru03:10

Момент взрыва в магнитогорском доме попал на видео. Камера была установлена на складе

Верстов.Инфо04:32
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