Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видеоГазета.Ru 06:35
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ. На видео показано, как в Tesla происходит два взрыва и машину охватывает пламенем.
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Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная
Агентство Москвавчера в 15:54
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Вашингтон
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