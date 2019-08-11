Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видеоГазета.Ru 06:35

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ. На видео показано, как в Tesla происходит два взрыва и машину охватывает пламенем.
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Водитель загоревшейся на МКАД Tesla рассказал подробности аварии

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