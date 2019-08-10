Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видеоРИА Новости 02:04

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД. На кадрах, опубликованных одним из пользователей Instagram, видна вспышка, после которой машину охватило пламя и черный дым.
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео

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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

РИА Новости02:04

Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел

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