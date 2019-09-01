Видеозапись ликвидации человека, расстрелявшего 26 посетителей торгового центра, который находится в техасском городе Одесса, появилась в Сети. Как сообщают местные новостные порталы, жертвами кровавой расправы стали пять человек, еще 21 получил ранения.

В Сети появилось видео ликвидации стрелка в техасской Одессе

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Политика Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.

Происшествия Российский подросток умер после побоев от майора В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.

Политика Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Общество Ураган «Дориан» усилился до третьей категории Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Происшествия Под Гатчиной иномарка влетела в дерево, погиб водитель В результате столкновения погиб 31-летний водитель машины, его пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Происшествия Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии Трое детей отравились в Калмыкии, один из них впоследствии скончался. Об этом в воскресенье, 1 сентября сообщили в минздраве республики.

Общество Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.

Политика Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.

Происшествия В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека «Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.

Общество Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд Суд в американском штате Флорида признал виновным австралийца Крэйга Райта в том, что он присвоил себе биткоины, которые создал вместе со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом, сообщает Bloomberg.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Общество Минтруд назвал число работающих пенсионеров В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.