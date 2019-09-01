Происшествия
Политическая ЭкспертизаВ Сети появилось видео ликвидации стрелка в техасской Одессе
Видеозапись ликвидации человека, расстрелявшего 26 посетителей торгового центра, который находится в техасском городе Одесса, появилась в Сети. Как сообщают местные новостные порталы, жертвами кровавой расправы стали пять человек, еще 21 получил ранения.
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«Кажется, они его подстрелили»: момент ликвидации стрелка в Техасе попал на видео
ТК Звездавчера в 20:48
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
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Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
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Под Гатчиной иномарка влетела в дерево, погиб водитель
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Известия 06:44
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Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
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Вести.Ru вчера в 09:04
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Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа
Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.
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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
Суд в американском штате Флорида признал виновным австралийца Крэйга Райта в том, что он присвоил себе биткоины, которые создал вместе со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 18:58
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
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В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
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Армия Израиля повысила готовность на северной границе
«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК вчера в 15:14