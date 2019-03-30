Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видеоВести.Ru 04:01
В результате ДТП погиб водитель Volkswagen, два его пассажира, пешеход и водитель Hyundai получили травмы и были госпитализированы. Отметим, что сравнительно недавно – в ночь на 24 февраля на Невском проспекте произошла серьезная авария с выездом за пределы проезжей части.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину
На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Футбол
Де Лигт признался, что может перейти в «Ювентус»
Защитник "Аякса" Матийс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус".
Обновлено в 04:50
Общество
Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат
В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10