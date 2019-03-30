Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видеоВести.Ru 04:01

В результате ДТП погиб водитель Volkswagen, два его пассажира, пешеход и водитель Hyundai получили травмы и были госпитализированы. Отметим, что сравнительно недавно – в ночь на 24 февраля на Невском проспекте произошла серьезная авария с выездом за пределы проезжей части.
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшим на Невском проспекте Петербурга

ТАСС04:28

Видео ДТП на Невском. Hyundai нёсся на красный

Фонтанка.Ру02:53

По факту жесткой аварии на Невском проспекте возбудили уголовное дело

Невские Новости04:28

Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте был сильно пьян

78.ru05:37

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Мойка7804:04

На Невском появился мемориал в память о погибших в ДТП

Петербургский дневник05:38

Груды металлолома: фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге

РЕН ТВ01:46
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Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества

Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Гаджеты

В сети появились чертежи iPhone нового поколения

В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Политика

Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину

На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Футбол

Де Лигт признался, что может перейти в «Ювентус»

Защитник "Аякса" Матийс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус".
Обновлено в 04:50
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес

Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать

Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Политика

Защита и обвинение Марии Бутиной попросили суд отправить ее в РФ

Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в честь «таинственной даты» голой села на шпагат

В честь «таинственной даты» знаменитость решила голой сесть на шпагат, и сделала это прямо на сене.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
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