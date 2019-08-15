Происшествия
Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видеоВести.Ru 03:12
Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, сняли на видео столкновение лайнера с птицами во время взлета. На кадрах видно, как за несколько секунд до отрыва от земли в левый двигатель попало несколько чаек, залетевших на ВПП с поля.
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Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец 01:35
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Экономика
Более 40% россиян ежемесячно тратят всю свою зарплату
Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники
Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.
Обновлено в 02:15
Здоровье
К 2023 году все поликлиники Челябинской области станут открытыми
В Челябинской области к 2023 году все поликлиники Челябинской области станут открытыми.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе
Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.
Обновлено в 01:36
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Политика
«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G
Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 02:42
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР
В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
Обновлено в 01:50
Политика
Меркель винит Россию в развале ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Политика
Депутаты попросят новостные агрегаторы не нагнетать «фейковые» страсти
В сентябре депутаты Госдумы планируют провести встречу с новостными агрегаторами и выяснить, зачем они нагнетают ситуацию по социально-экономическим вопросам.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Технологии
Радиостанции пройдут оцифровку
В тестировании РТРС участвуют еще две радиостанции, у которых тоже появился цифровой сигнал — Авторадио «Газпром-медиа» и «Европа Плюс» Европейской медиагруппы (ЕМГ), отметили на предприятии.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Терещенко подпишет просмотровый контракт с минским «Динамо»
38-летний россиянин подпишет просмотровый контракт с белорусским клубом.
Обновлено в 00:28
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38