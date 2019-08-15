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Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, сняли на видео столкновение лайнера с птицами во время взлета. На кадрах видно, как за несколько секунд до отрыва от земли в левый двигатель попало несколько чаек, залетевших на ВПП с поля.

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

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