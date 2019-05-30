Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видеоВести.Ru 02:13

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло. ЧП произошло около девяти часов вечера 29 мая.
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В результате ЧП с лодкой в Венгрии погибли семь туристов из Южной Кореи

RT на русском05:46

Момент смертельной аварии на Дунае попал на видео

Lenta.ru02:50

В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером

РИА Новости04:55

В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами из Южной Кореи

Интерфакс03:11

Врачи считают, что шансы найти выживших после опрокидывания катера в Венгрии минимальны

ТАСС04:27

Кораблекрушение на Дунае: на туристах не было спасательных жилетов

Вести.Ru03:16

В Венгрии уточнили число пропавших без вести после аварии с катером

РБК05:29
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Представлен обновленный кроссовер Lexus RX и версия RXL

Среднеразмерные кроссоверы премиум-класса Lexus RX и RXL получили легкие обновления.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Токио начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии

Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "два плюс два" начались в четверг в японской столице.
Обновлено в 04:17
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая

Обновлено в 06:25
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Общество

Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы

Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев засудит Харламова и Батрутдинова за оскорбление супруги

Обновлено в 04:06
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
Обновлено в 04:22
Авто

Jaguar Land Rover разработал сенсорный руль

Концерн Jaguar Land Rover разработал сенсорное рулевое колесо, которое сможет подавать водителю команды с помощью нагрева и охлаждения поверхности.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

«Святая Юлия»: землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп

Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.
Обновлено в 05:38
Авто

Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня

Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое

Обновлено вчера в 10:03
Политика

Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Intel показала прототип двухэкранного ноутбука

Обновлено вчера в 06:02
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
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