Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видеоВести.Ru 02:13
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло. ЧП произошло около девяти часов вечера 29 мая.
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Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX и версия RXL
Среднеразмерные кроссоверы премиум-класса Lexus RX и RXL получили легкие обновления.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Токио начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии
Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "два плюс два" начались в четверг в японской столице.
Обновлено в 04:17
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Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
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Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
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Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
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Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
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Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
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Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
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Авто
Jaguar Land Rover разработал сенсорный руль
Концерн Jaguar Land Rover разработал сенсорное рулевое колесо, которое сможет подавать водителю команды с помощью нагрева и охлаждения поверхности.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
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«Святая Юлия»: землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.
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Автозавод Haval откроют под Тулой 5 июня
Открытие завода компании Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области пройдет 5 июня.
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Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
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Intel показала прототип двухэкранного ноутбука
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Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО
Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
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